28 Eylül 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika Formula 1 haberleri | Formula 1'de İstanbul heyecanı başlıyor!
İstanbul'da Formula 1 heyecanı başlamak üzere. Intercity İstanbul Park'ta yapılacak olan yarış 8-9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. A Spor'a röportaj veren Intercity İstanbul Park genel müdürü Sadi Hezber bu yarışta yaklaşık 100.000 seyircinin olacağını açıkladı. Pilotlar sıralamasında liderlik Mercedes-AMG Petronas takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen arasında geçiyor. | Son dakika Formula 1 haberi (F1 haberleri)
28.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Mehmet Emin Uluç: ''Fenerbahçe Akıllı Oynayarak Net Bir Galibiyet Aldı'' A Spor/ Sabah Sporu
- Trabzonspor 1-1 Alanyaspor Abdullah Avcı Maç Sonu Basın Toplantısı Düzenledi! / A Spor
- Mehmet Yılmaz: "Trabzonspor'un İyi Bir Gidişatı Var, Trabzonspor İyi Yolda!" / A Spor / Takım Oyunu
- Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de sakatlar geri dönüyor
- Serhan Türk: ''Galatasaray İyi Bir Kaleci Arayışına Girmesi Lazım'' A Spor/ Sabah Sporu/27.09.2021
- "Büyük takımların en büyük sıkıntısı rakiplerinin maça farklı hazırlanmaları"
- Serkan Korkmaz: ''Berisha Isınıp Orta Vade de Valencia'dan Formayı Alır'' A Spor/ Spor Ajansı
- Toroğlu'dan Cornelius'a övgü dolu sözler!
- Ozan Zeybek: ''Valencia'yı Çıkar Fenerbahçe Gol Atamaz'' A Spor/ Son Sayfa/ 27.09.2021
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...