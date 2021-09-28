Son dakika Formula 1 haberleri | Formula 1'de İstanbul heyecanı başlıyor!

İstanbul'da Formula 1 heyecanı başlamak üzere. Intercity İstanbul Park'ta yapılacak olan yarış 8-9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenecek. A Spor'a röportaj veren Intercity İstanbul Park genel müdürü Sadi Hezber bu yarışta yaklaşık 100.000 seyircinin olacağını açıkladı. Pilotlar sıralamasında liderlik Mercedes-AMG Petronas takımının İngiliz pilotu Lewis Hamilton ve Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen arasında geçiyor. | Son dakika Formula 1 haberi (F1 haberleri)

ABONE OL