01 Mayıs 2018, Salı
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Kalkış yarışında feci kaza kamerada
ABD'de yüksek hızlı otomobiller arasında düzenlenen kalkış yarışı feci bir kazaya sahne oldu. John Force ve Jonnie Lindberg'in birbirleriyle karşılaştığı yarışta Force'un kullandığı araçtaki yakıt sızıntısı patlamaya neden oldu. Bir anda alev topuna dönen otomobil Lindberg'in kullandığı yarış aracına çarparak yavaşlayabildi. Alev alan araçtaki sürücü John Force'un hastaneye kaldırıldığı kazadan iki sürücü de mucizevi şekilde ciddi yaralar almadan kurtuldu.
30.04.2018
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