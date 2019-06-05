Yusuf Yazıcı: Fransa maçını kazanabiliriz
Geri sayımın başladığı Fransa maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yazıcı, Fransa'nın son Dünya Şampiyonu olan bir takım olduğunu anımsatarak zor bir maç olacağını belirtti. Yazıcı, "Bizler şu an çok iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. İki çok güzel hazırlık maçı oynadık ve kazandığımız için de mutluyuz. Özgüvenimiz açısından iyi oldu. Fransa maçının da güzel bir oyun olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.
"Neden puan almayalım?"
Trabzonspor'da güzel bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yazıcı, sezon sonrası Abdulkadir ve Uğurcan'ın milli takıma katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yazıcı, "Fransa maçında da çok iyi işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Evet zor bir maç olacak ama neden olmasın, neden onları yenmeyelim, neden puanlarla ayrılmayalım? Kampta da çok güzel bir arkadaşlık ortamı var, çok deneyimli ağabeylerimizle birlikte güzel işlere imza atacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.
Fransa maçının ardından oynanacak İzlanda karşılaşmasına da önem verdiklerini vurgulayan Yazıcı, "Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. İnanıyorum ki önce Fransa sonra da İzlanda maçını en güzel şekilde tamamlayacağız" dedi.
Çağlar: "Sadece maç saatini bekliyoruz"
Milli oyuncu Çağlar Söyüncü de, çok güzel iki hazırlık maçının geride kaldığını dile getirerek, "Çok zor bir maç bizi bekliyor ama biz ne olursa olsun hocamızın verdiği taktiksel zihinden çıkmadan 90 dakika oynamak istiyoruz. İyi geçeceğini düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.
Milli takımda resmi maç hazırlık maçı olmadığını düşündüğünü söyleyen Söyüncü, "Çıktığımız her maçı yenmek için çıkıyoruz" dedi. Fransa maçında da 90 dakika boyunca ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini kaydeden Söyüncü, "Hocamız da bize karşı çok iyi. Sadece maç saatini bekliyoruz diyeyim" açıklamasını yaptı.
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