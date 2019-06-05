05 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 Giriş Tarihi: 05.06.2019

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 Elemeleri'nde oynayacağı ve İzlanda maçları öncesi şok bir sakatlık yaşandı. Celta Vigo formas giyen yıldız futbolcu Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"İspanya'nın Celta Vigo kulübünde forma giyen Okay Yokuşlu, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosundan çıkarıldı.

Ay-Yıldızlıların 30 Mayıs'ta Yunanistan'la oynadığı özel maçta sağ dizinden sakatlık yaşayan futbolcu, bir süredir A Milli Takım'ın Antalya'daki kampında tedavi görüyor ve bireysel antrenmanlarını sürdürüyordu."

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