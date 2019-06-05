05 Haziran 2019, Çarşamba

MİLLİ TAKIM

Türkiye - Fransa maçının hakemi açıklandı

Fransa maçının hakemi açıklandı
MİLLİ TAKIM
Güncelleme Tarihi: 05.06.2019 Giriş Tarihi: 05.06.2019

EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak - maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.

ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.

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