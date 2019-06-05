Türkiye - Fransa maçının hakemi açıklandı
EURO 2020 Elemeleri'nde 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak Türkiye - Fransa maçını Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Konya'da Fransa ile oynayacağı maçı Sloven hakem Damir Skomina yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Skomina'nın yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Robert Vukan üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Rade Obrenovic olacak.
Türkiye ile Fransa arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek Sloven hakem Damir Skomina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un, Tottenham'ı 2-0 yendiği final maçında da düdük çalmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı