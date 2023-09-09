Volkan Demirel: Depremzedeler için sahadaydık!
2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile İsviçre karşılaşmıştı. 15 yıl aradan sonra bu iki takım Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım maçına çıktı. Müsabaka sonrası Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
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