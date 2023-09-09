Türkiye Ermenistan maçı sonrası Erman Toroğlu'dan sert eleştiri! "Ruhları yoktu"
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Ermenistan'la 1-1 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadele sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Ermenistan takımının ruhu vardı. Bizim milli takımın ruhu yoktu." ifadelerini kullandı.
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