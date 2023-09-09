İsviçre 2-2 Türkiye (MAÇ ÖZETİ)
2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ile İsviçre karşı karşıya gelmişti. Şimdi ise 2 takım Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi nedeniyle yardım maçına çıktı. İşte maçın özeti...
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