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Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas: Kazanmak istiyoruz

Ümit Milli Futbol Takımı'mızın teknik direktörü Tolunay Kafkas, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki Kosova maçı öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
16.11.2020
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