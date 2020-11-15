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Türkiye-Rusya maçı sonrası Şenol Güneş: İkinci torbaya girmek büyük avantaj

UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta A Milli Takım'ımız Rusya'yı 3-2 ile geçti ve rakibine karşı tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Maç sonrasında A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "İkinci torbaya girmek büyük avantaj" ifadelerini kullandı. | Son dakika Milli Takım haberleri
15.11.2020
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