Türkiye U21 4-2 Kosova U21 | MAÇ ÖZETİ
Hazırlık maçında Ümit Milli Takımımız, Alanya'da Kosova U21 ile kozlarını paylaştı. Genç oyuncularımız mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte maçın özeti.
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