Erman Toroğlu'dan Türkiye - Hırvatistan maçı yorumu! "Akıllı defans yaparsan..."
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takımımız ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk yarıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Hırvat takımının kalecisi dahil hepsinin top tekniği bizden iyi. Oyun görüşü de iyi. Onlar bizden iyi takım. Akıllı defans yapacaksın ve çıkıp gol atacaksın. Hırvatlara Brezila'ya oynadıkları gibi oynayacaksın." dedi.
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