GOL | Türkiye U21 3-1 Kosova U21
Hazırlık maçında Ümit Milli Takımımız, Kenan Yıldız'ın 42. dakikada attığı golle Kosova U21 karşısında skoru 3-1 yaptı.
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