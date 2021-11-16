Türkiye U21 1-2 Danimarka U21 | MAÇIN TAMAMI...

U21 Avrupa Şampiyonası Grup 9'da Türkiye U21 Milli Takımı, sahasında Danimarka U21 Milli Takımı'na 2-1 mağlup oldu. Danimarka U21'de goller Jesper Lindström ve Mohammed Daramy'den geldi. Ümit Millilerimizin tek golünü ise Gökdeniz Bayrakdar attı. İşte maçın özeti...

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