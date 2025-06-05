Türkiye U21 1-1 Karadağ U21 | MAÇ ÖZETİ
Türkiye U21 Milli Takımı'mız, hazırlık maçında karşılaştığı Karadağ U21 Milli Takımı ile 1-1 berabere kaldı. İşte maçın özeti...
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