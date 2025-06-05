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GOL | Türkiye U21 1-1 Karadağ U21

Karadağ U21 Milli Takımı, 90+1. dakikada Nikola Medojevic'in attığı golle Türkiye U21 Milli Takımı karşısında skoru 1-1'e getirdi.

05 Haziran 2025 | 21:57
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