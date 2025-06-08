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GOL | Türkiye U21 1-0 Arnavutluk U21

Türkiye U21 Milli Takımı, 27. dakikada Semih Kılıçsoy'un attığı golle Arnavutluk U21 Milli Takımı karşısında 1-0 öne geçti.

08 Haziran 2025 | 20:40
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