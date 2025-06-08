Türkiye U21 1-0 Arnavutluk U21 | MAÇ ÖZETİ
Türkiye U21 Milli Takımı, hazırlık maçında Arnavutluk U21 Takımı'nı 1-0 mağlup etti. İşte maçın özeti...
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