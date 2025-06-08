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Egemen Korkmaz: Oyuncularımı tebrik ediyorum

Arnavutluk U21 Milli Takımı'nı tek golle geçen Türkiye U21 Milli Takımı'nda teknik direktör Egemen Korkmaz, karşılaşmanın ardından A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

08 Haziran 2025 | 22:31
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GOL | Türkiye U21 1-0 Kosova U21 21 Mart 2025 | 12:00

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