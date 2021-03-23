Türkiye-Hollanda maçı öncesi Şenol Güneş açıkladı! Kaleyi kim koruyacak?

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'yı ağırlayacak A Milli Futbol Takımı'mızda teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu. Güneş, "Zorlu maçlar oynayacağız, grubun en zorlu rakipleriyle ilk maçları oynayacağız. Ülkemizi iyi temsil etmek istiyoruz." dedi. Deneyimli teknik adam ayrıca merak edilen "Kaleci kim olacak?" sorusunu da yanıtladı.

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