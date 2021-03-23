23 Mart 2021, Salı
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberi: Türkiye - Hollanda maçı öncesi milli oyuncu Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi
A Milli Takım'ın 2022 Dünya Kupası elemelerinde Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde, teknik direktör Şenol Güneş ve Burak Yılmaz basın toplantısı düzenledi. Bu maçın çok önemli olduğunu dile getiren deneyimli oyuncu, "Tamamen konsantre olduk, Hollanda'yı biliyoruz, analiz ediyoruz. Hayalimiz Dünya Kupası'na katılabilmek" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar... | Son dakika spor haberleri
23.03.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Murat Özbostan: "Süper Lig'in En İyi Kadrosu Fenerbahçe'de" / Spor Ajansı / 22.03.2021
- İtalyanların Uğurcan teklifi belli oldu! İşte o rakam...
- Flaş Erol Bulut gelişmesi! Milli arada...
- Tercihleri tepki çekmişti! "Terim kimseye garanti vermez"
- Flaş Erol Bulut gelişmesi! Milli arada...
- Galatasaray'da Terim hangi sistemle oynayacak?
- Usta yorumcudan flaş yorum! "Muslera'dan sonra Feghouli..."
- Frank De Boer: Hakan Çalhanoğlu çok önemli bir futbolcu
- Burak Yılmaz basın toplantısında konuştu
Daha Fazla Gör
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Yeni Malatyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Göztepe - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Gençlerbirliği - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- A Spor canlı izle! 17 Mart Ziraat Türkiye Kupası Antalyaspor - Alanyaspor maçı izle...
- Kasımpaşa - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fenerbahçe - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig