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Türkiye - Gürcistan maçı 27 Eylül'de A Spor'da | Berkay Vardar, Erencan Yardımcı ve Bertuğ Özgür Yıldırım açıklamalarda bulundu

Ümit Millilerin, Gürcistan ile oynayacağı karşılaşma öncesi Berkay Vardar, Erencan Yardımcı ve Bertuğ Özgür Yıldırım açıklamalarda bulundu. Genç millilerin, Gürcistan ile 27 Eylül Salı günü karşı karşıya geleceği mücadele A Spor'dan canlı yayınlanacak.

23 Eylül 2022 | 17:21
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