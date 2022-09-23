Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması: Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Gürcistan maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Kafkas, Yusuf Demir için gelen soruya, "Yusuf Demir için açıklamaları yaptık. Kendi adıma kötü niyetli açıklamalar değil bunlar. Dursun Bey'in ve federasyon başkanımızın arasında olan bir konuya döndü. Bizim derdimiz hiç kimseyi kaybetmek veya suçlamak, savunmak değil. Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz, eğer bunun bir prosedürü varsa, federasyon başkanımız, yönetim kurulumuz ve Galatasaray çözer." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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