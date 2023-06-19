Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı'mız sahasında Galler ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz bu maçı kazanarak liderliğini sürdürmek ve puan farkını açmak istiyor. Peki; Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Türkiye Galler maçı öncesi tüm bilgileri A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.
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