Letonya Türkiye maçı öncesi Zeki Çelik: Şampiyonaya katılmak istiyoruz
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı'mız deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Roma'nın sağ beki Zeki Çelik basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, "Kesinlikle şampiyonaya katılmak istiyoruz. Grup bizim için çok uygun. Letonya maçı bizim için çok kritik." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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