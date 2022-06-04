📺Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçında Türkiye ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor. Müsabakayı canlı izlemek için yıklayın.📺
TÜRKİYE FAROE ADALARI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇINI TIKLA CANLI İZLE | Türkiye - Faroe Adaları maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi Kanalda? İşte Milli Takım'ın 11'i!
Türkiye - Faroe Adaları Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçını TIKLA CANLI İZLE | Uefa Uluslar C Ligi 1. Grup maçında A Milli Futbol Takımı'mız İstanbul'da Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler rakibini yenerek gruba galibiyetle başlamak istiyor. Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Mert Müldür, Çağlar, Merih, Ferdi, Salih Özcan, Orkun, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz, Hakan Çalhanoğlu ve Enes Ünal 11'i ile çıkması bekleniyor. Zorlu mücadele Haziran Cumartesi günü saat 21:45'de başlayacak. Maç Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve TRT 1 kanalından naklen yayınlanacak. Türkiye - Faroe Adaları maçını TIKLA CANLI izle...
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