30 Ağustos 2021, Pazartesi
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Türkiye-Belçika maçı öncesi Tolunay Kafkas'tan genç futbolcu yorumu: Fenerbahçe ve Galatasaray...
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas Belçika maçı öncesi açıklmalarda bulundu. Kafkas, "Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynayan alt yaşlardaki oyuncular bizim için çok değerli. Ne kadar yatırım yaparsak bu genç isimlere o kadar faydasını görürüz." dedi.
30.08.2021
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