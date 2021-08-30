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Türkiye Belçika maçı öncesi Ömer Faruk Beyaz: Stuttgart'ta rezerv takımda oynayacağım haberleri doğru değil

Ümit Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı karşılaşma öncesi Ömer Faruk Beyaz açıklamalarda bulundu. Beyaz, "Stutgart transferimde rezerv takımda oynayacağıma dahil haberler çıktı bunlar doğru değildir." dedi.
30.08.2021
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