Milliler hazırlık sınavında

A Milli Futbol Takımı,​ EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlık maçında sahne alıyor. Milliler, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı konuk edecek.