30 Mayıs 2019, Perşembe
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Milliler hazırlık sınavında
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri'nde Fransa ve İzlanda ile oynayacağı maçlar öncesi hazırlık maçında sahne alıyor. Milliler, hazırlık maçında Antalya'da Yunanistan'ı konuk edecek.
30.05.2019
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