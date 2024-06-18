Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan''ı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve futbolcuları telefonla arayarak tebrik etti.
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