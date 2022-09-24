A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz Faroe Adaları maçı öncesi konuştu: Kazanmaktan başka bir hedefim yok!
A Milli Futbol Takımı'mız UEFA Uluslar Ligi C grubu son maçında Faroe Adaları ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde teknik direktör Stefan Kuntz ve İrfan Can Kahveci basın toplantısı düzenledi. Alman çalıştırıcı, "Orkun'un, Cengiz'in, Enes'in de gitmesiyle, önceki sakatlıklarla birlikte 11 oyuncumuz eksik. Yarın iyi bir skor alacağız." dedi.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:04
Stefan Kuntz: Kazanmaktan başka bir hedefim yok! 24 Eylül 2022 | 12:00
03:29
Tolunay Kafkas'tan Yusuf Demir açıklaması: Herkesi milli takıma kazandırmak işimiz 23 Eylül 2022 | 12:00
03:38
Türkiye - Gürcistan maçı 27 Eylül'de A Spor'da 23 Eylül 2022 | 12:00
04:34
Büyükekşi resmen açıkladı! Stefan Kuntz ile yollar ayrılıyor mu? 23 Eylül 2022 | 12:00
03:25
Hamit Altıntop'tan Stefan Kuntz çıkışı! 23 Eylül 2022 | 12:00
24:14
Kuntz: Hedefimize ulaştık! 22 Eylül 2022 | 12:00
26:34
Kuntz Lüksemburg mücadelesi öncesi konuştu 21 Eylül 2022 | 12:00
02:45
A Milli Futbol Takımı'nda Lüksemburg mesaisi! 20 Eylül 2022 | 12:00