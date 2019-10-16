16 Ekim 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

THY'den Şenol Güneş'e büyük jest!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Fransa ile 1-1 berabere kaldığımız maç sonrası THY, Teknik Direktör Şenol Güneş'e sürpriz yaptı. Uçağın kaptanı Şenol Güneş'in 2002 Dünya Kupası dönüşü söylediği "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlatması sonrasında uçakta alkışlar yükseldi.
16.10.2019

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son dünya şampiyonu Fransa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Fransa'ya lider giden Ay-yıldızlı ekibimiz ilk maçı Konya'da 2-0'lık skorla kazanmıştı. Deplasmandan da rakibinden 1 puanı alan A Milli Takım, tüm Türkiye'ye büyük sevinç yaşattı.

"ÖNEMLİ OLAN NEYE SAHİP OLDUĞUNUZ DEĞİL, KİMİNLE PAYLAŞTIĞINIZ"

Türk Hava Yolları, bu başarının en büyük mimarlarından biri olan Şenol Güneş'e dönüş yolculuğunda bir sürpriz hazırladı. Uçağın kaptanı, yaptığı konuşmada Şenol Güneş'in 2002 yılında Dünya Kupası dönüşünde yaptığı açıklamada "Önemli olan neye sahip olduğunuz değil, kiminle paylaştığınız" sözlerini hatırlattı.

THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! THY'den Şenol Güneş'e büyük jest! 16.10.2019
Başkan Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması Başkan Erdoğan'dan 'asker selamı' açıklaması 16.10.2019
Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok "Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok" 15.10.2019
UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum "UEFA'yı sporun ruhuna uymaya davet ediyorum" 15.10.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Merih'i izlerken gözlerimden yaş aktı "Merih'i izlerken gözlerimden yaş aktı" 15.10.2019
Lider geldik lider dönüyoruz "Lider geldik lider dönüyoruz" 15.10.2019
Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi Deschamps: Türkiye'nin kalecisi çok iyiydi 15.10.2019
Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında lider olmamız bizi sevindiriyor Şenol Güneş: Bu kadar emeğin karşılığında lider olmamız bizi sevindiriyor 15.10.2019
Erman Toroğlu: Bana böyle adam lazım! Erman Toroğlu: Bana böyle adam lazım! 15.10.2019
Fransa - Türkiye maçı öncesi son gelişmeler Fransa - Türkiye maçı öncesi son gelişmeler 14.10.2019
Deschamps: Türkiye 18 puanı hak etti Deschamps: Türkiye 18 puanı hak etti 14.10.2019
EURO 2020 yolunda tarihi sınav EURO 2020 yolunda tarihi sınav 14.10.2019
Bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız "Bir devre Burak bir devre Cenk oynar işi kurtarırız" 13.10.2019
Bu tip maçta aradığım tek oyuncu Cengiz "Bu tip maçta aradığım tek oyuncu Cengiz" 13.10.2019
Şenol Güneş: İyi bir futbol olsun istiyorum Şenol Güneş: İyi bir futbol olsun istiyorum 13.10.2019
Provokasyonlara karşı önlemler aldık "Provokasyonlara karşı önlemler aldık" 13.10.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Merih Demiral'ın yeni bonservis bedeli açıklandı! Dudak uçuklatan rakam
Galatasaray'da Fatih Terim Sivasspor 11'ini belirledi! 5 yıldız kulübeye dönüyor
Fenerbahçe Mesut Özil transferini bitiriyor! Verdiği söz ortaya çıktı
Fenerbahçe sol bekini buldu! Melnjak ve Kolarov derken...
Galatasaray'da transfer harekatı başladı!
Fenerbahçe 1 yıldır izlediği yıldıza imza attırıyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör