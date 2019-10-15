"Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok"

A Spor yorumcusu Kemal Belgin, 90'A programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Belgin, "Şu takımda Hakan Çalhanoğlu kadar tekniği iyi olan oyuncu yok." ifadelerini kullandı.