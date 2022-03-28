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Stefan Kunzt Türkiye - İtalya maçı öncesi konuştu!

A Milli Futbol Takımı'mız zorlu Portekiz maçından sonra Konya'da İtalya'yı hazırlık maçında misafir edecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve Hakan Çalhanoğlu, İtalya maçı öncesi kameralar karşısına çıktılar.

28 Mart 2022 | 19:41
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