Stefan Kuntz : Golü aptalca yedik!
A Milli Futbol Takımı'mız, Katar 2022 Dünya Kupası bileti için çıktığı maçta Portekiz'e 3-1 mağlup oldu ve bilet şansını kaybetti. Teknik direktör Stefan Kuntz zorlu maçı değerlendirdi. Kuntz, "Maçı izlediniz mi? Kaç tane gollük şutumuz olduğunu önemsemiyorum. Bizim Portekiz'den daha fazla şansımız oldu. Takımım, ikinci yarıda harika bir oyun ortaya koydu. İkinci golü biraz aptalca yedik. Bu takımla gurur duymamız gerekiyor. Beraberliği yakalama şansımız da oldu. Ondan sonra maçın nerelere gidebileceğini birçok insan tahmin edebiliyordur. Letonya'da maç şansımız vardı, bugün yoktu." dedi.
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