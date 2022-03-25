Erman Toroğlu'dan Kuntz yorumu! "İşi kolay değil"
A Milli Futbol Takımı'mız, Katar 2022 Dünya Kupası bileti için Portekiz ile Porto'nun Dragao Stadyumu'nda karşılaştı. Milliler maçı 3-1 kaybetti ve Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, teknik direktör Stefan Kuntz hakkında konuştu. Toroğlu, "Kuntz'un işi kolay değil. Türkiye'de futbol kültürü yok. Ligimiz kötü ve oyuncularımızın çoğu dışarıda. Kuntz bu hamuru yaparken zorlanacak ama Kuntz iyi şeyler yapabilir. Sabretmek gerekiyor." dedi.
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