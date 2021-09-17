Son dakika spor haberi | FIFA Dünya sıralamasını açıkladı

Dünya futbolunun yönetici kurumu FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. FIFA'nın yaptığı son güncelleme ile Milli Takımımız 2 basamak daha düştü ve 41. sıraya yerleşti. Bir önceki güncellemede 10 basamak düşen Millilerde birkaç gün önce teknik direktör Şenol Güneş ile yollar ayrılmış ve yerine Stefan Kuntz ile anlaşımıştı. Bir sonraki FIFA Dünya sıralaması 21 Ekim'de açıklanacak. | Son dakika Milli Takım spor haberleri

ABONE OL