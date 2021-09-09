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Son dakika spor haberi: Riva'da kritik toplantı! Nihat Özdemir ve Şenol Güneş bir araya geldi
TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile görüşme gerçekleştiriyor. A Spor muhabiri Furkan Yıldız, Spor Ajansı programında Riva'dan son detayları aktardı. İşte son gelişmeler... | Son dakika spor haberleri
09.09.2021
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