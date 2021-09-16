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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz'u yorumladı!

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz hakkında değerlendirmelerde bulundu. Uluç, "Yerlilerden birisini daha harcamamak için mecburen yabancı bir teknik direktör getireceksin" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri
16.09.2021
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