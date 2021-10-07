Son dakika haberleri: A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'tan Norveç maçı öncesi kritik açıklamalar!

A Milli Futbol Takım'ımız, Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. maçında Norveç ile kozlarını paylaşacak. Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele ay-yıldızlılarımız için büyük önem taşıyor. Zorlu karşılaşma öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu. Kuntz, "Yaşlı oyuncular ile genç oyuncular arasında bir denge oluşturmaya çalıştım. Bu karışımın başarıyı getireceğini düşünüyorum. Nasıl bir futbol oynamak istediğimize göre de bir kadro oluşturdum. Bu ilk kadro, bu kadrodan çağrılacaklar sürekli çağrılacak ya da kadroya dahil olmayanlar hiç çağrılmayacaklar diye bir durum yok" dedi. | Son dakika spor haberleri

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