08 Haziran 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Sırada İzlanda var"
A Milli Takım'ın üç yıldızı Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz mücadele sonrası verdiği röportajda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduklarını belirttiler.
08.06.2019
EN ÇOK İZLENENLER
- Mesut Özil'den örnek davranış
- Abdullah Avcı Emre Kılınç'ı istiyor
- Yerry Mina F.Bahçe'ye transfer olacak mı? Menajeri açıkladı
- Galatasaray'da gözler Afrika Kupası'nda
- Eden Hazard Real Madrid'de
- Galatasaray rotayı İtalya'ya çevirdi
- Salah İslamofobi'yi azalttı
- Zeki Uzundurukan: "Onyekuru bir yıl daha Galatasaray'da"
- Fenerbahçe için Ndiaye iddiası
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"