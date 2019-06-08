08 Haziran 2019, Cumartesi

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"Sırada İzlanda var"

A Milli Takım'ın üç yıldızı Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz mücadele sonrası verdiği röportajda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduklarını belirttiler.
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