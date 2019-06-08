"Sırada İzlanda var"

A Milli Takım'ın üç yıldızı Merih Demiral, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı Fransa'yı 2-0 mağlup ettiğimiz mücadele sonrası verdiği röportajda alınan galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ve takım arkadaşlarıyla gurur duyduklarını belirttiler.