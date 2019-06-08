08 Haziran 2019, Cumartesi

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ANALİZ | Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası serüveni

A Milli Futbol Takımımız, bugüne kadar 4 kez Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinde yer aldı. İşte Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihi...
08.06.2019

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