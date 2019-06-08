Kasapoğlu: "1 milyar €'luk takımı yendik"

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, Fransa'yı 2-0 maülup ettiğimiz mücadele sonrası verdiği röportajda "Çok mutluyuz, coşkuluyuz. Dünya şampiyonunu yendik. 1 milyar euro'luk takımı Ay Yıldız'ımızla, inancımızla yendik. Konya'ya teşekkür ediyoruz. 82 milyon tek yürek olduk. Tüm halkımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.