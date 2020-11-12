12 Kasım 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Sercan Görgülü:Rövanşı kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz
Avrupa Futsal Şampiyonası elemeleri rövanş maçında Yunanistan ile karşı karşıya gelecek olan Futsal Milli Takımımızın Antrenörü Sercan Görgülü, 'Spor Gündemi' programında özel açıklamalarda bulundu. Görgülü, "Bu maçın rövanşını kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz" dedi.
12.11.2020
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- "Rövanşı kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz"
- "Sörloth Türkiye'ye gelirse Trabzonspor öncelikli olacak"
- "Vida'nın testinin sonucu devre arası geldi"
- Visca Fenerbahçe'ye Transfer Olacak Mı? Turgay Demir'den Flaş Yorum! / Bire Bir Futbol / 11.11.2020
- Spor Ajansı - 11/11/2020
- Savaş Çorlu: "Galatasaray'da 3.Başkan Adayı Cengiz Özyalçın Olacak" / A Spor / Spor Ajansı
- Dorukhan Toköz'ün anlaştığı takımı duyurdu
- Vida ile temas kuranlar için nasıl bir yol izlenmeli?
- Dorukhan Toköz'ün anlaştığı takımı duyurdu
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları