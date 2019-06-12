Şenol Güneş: Yenilmeyi haketmedik
Ay-yıldızlılar, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu'ndaki 4. maçında İzlanda'ya deplasmanda 2-1 yenildi. Teknik direktör Şenol Güneş beklemedikleri ve hiç istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Usta çalıştırıcı "Maça iyi başlamadık. Savunmadaki anlık dalgınlıklarımızdan İzlanda iyi faydalandı. Arka arkaya 2 gol yedik. Böyle bir skordan sonra konsantre olmak kolay değildi. Oyuncularım maçı bırakmadı. Devre bitmeden golü attık. İkinci yarıda ise çok daha etkiliydik. Ancak önemli fırsatları harcadık ve İzlanda'yı yakalayamadık" ifadelerini kullandı.
Şenol Güneş sözlerini şöyle tamamladı: "İlk 3 maçta 9 puan aldık. Bunlardan birinde Fransa'yı mağlup ettik. Rakibin adına bakmadan her maçta sahaya 3 puan için çıkmaya devam edeceğiz. Bu maçın telafisi var. Biz de kalan maçlarda bunu başarmak için uğraşacağız. Türkiye büyük bir ülke. Artık büyük turnuvalara düzenli olarak katılmalıyız. Birlik olduğumuzda dün nasıl başardıysak yarın da başarabiliriz. Türkiye'yi 2020 Avrupa Şampiyonası'na taşımayı arzu ediyoruz. Biz inanıyoruz"
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