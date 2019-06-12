12 Haziran 2019, Çarşamba

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Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz umut verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2-1 biten İzlanda maçının ardından açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, "Gençlerimiz elbette yoruldular ancak bugünkü mücadelede bize yarınlar için umut verdiler. Gençlerimiz genç, güçlü, yetenekli." ifadelerini kullandı.
12.06.2019

Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz umut verdi Bakan Kasapoğlu: Gençlerimiz umut verdi 12.06.2019
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