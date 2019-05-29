29 Mayıs 2019, Çarşamba

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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde Fransa ve İzlanda ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü.
29.05.2019

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