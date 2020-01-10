10 Ocak 2020, Cuma
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Şenol Güneş: Azerbaycan'a gittim, çok sıcak bir hava ve ortam vardı
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'la ilgili konuşan Güneş, "Azerbaycan'a gittim. Çok sıcak bir hava ve ortam vardı. Antalya ve Alanya'da Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız." ifadelerini kullandı.
10.01.2020
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