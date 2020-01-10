Şenol Güneş: Azerbaycan'a gittim, çok sıcak bir hava ve ortam vardı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Spor’a özel açıklamalarda bulundu. Azerbaycan'la ilgili konuşan Güneş, "Azerbaycan'a gittim. Çok sıcak bir hava ve ortam vardı. Antalya ve Alanya'da Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız." ifadelerini kullandı.