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Şenol Güneş: Amacımız Fransa'yı yenmek

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cenk Tosun basın toplantısı düzenledi.
29.05.2019

Fransa'yı yenmek istediklerini belirten deneyimli hoca, "Oyuncularımız uzun bir sezonun ardından kampa geldi. Birçok arkadaşları tatile çıktı. Bazılarına iki, bazılarına tek idman yapıyoruz. 8-10 futbolcuyu dışarıda tutuyoruz, daha yoğun bir idman yapıyoruz. Cenk Tosun müsabaka oynamamasına rağmen, oynayanlardan daha verimli oynadı. Cenk'i, Çağlar'ı oynatacağız ve umarım o takım olgusunu da görmüş oluruz. Fransız basını şampiyon olduktan sonra bu başarıyı sürdürebileceklerini sorguladı. Bizim üçüncülüğümüzden beri geliştiğimizi düşünmüyorum. Fransa uzun yıllardır üreten bir ülke. Diğer ülkeleri de tarıyorlar. Amacımız Fransa'yı yenmek. Tek şanssızlığımız Fransa maçının bir gün ardından İzlanda'ya gideceğiz." ifadelerini kullandı.

OZAN KABAK'IN YERİNE İKİ İSİM!

Sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Ozan'la ilgili de konuşan Güneş, "Ozan Kabak'ın yerine iki oyuncu listemizde var. Biri Hüseyin, biri de Mert Müldür. İkisi de Ümit Milli Takım'da. Belki ilerleyen süreçte kullanabiliriz." dedi.

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