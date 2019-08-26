26 Ağustos 2019, Pazartesi
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Ömer Onan: İlk hedefimiz FIBA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak
Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihlerinde Çin'de gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası öncesi A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Onan, "İlk hedefimiz FIBA Dünya Kupası'nda gruptan çıkmak" dedi.
26.08.2019
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